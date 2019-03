Misica bo šla do Evropskega sodišča

Izkoristila bom prav vsa pravna sredstva, če bo potrebno, tudi pot na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Sabina in njen mož Goran Gutalj. FOTO: Oste Bakal

2015. je MO Murska Sobota Gutaljevo odpustila.

MARIBOR – Čeprav pravdanje, v katerem nekdanja uslužbenka Mestne uprave Murska Sobotaod delodajalca terja, da jo vzame nazaj v službo in ji plača odškodnino za nazaj, traja že četrto leto, zadeva še ni končna. Delovno sodišče, ki je v Mariboru sicer najprej presodilo, da ima Gutaljeva prav, je v sporu med Mestno občino (MO) Murska Sobota in Sabino Gutalj zdaj razsodilo, da je občina nekdanjo občinsko pravnico odpustila zakonito, kar pomeni, da je niso dolžni sprejeti nazaj v službo ali ji izplačati odškodnine, ki jo zahteva. Gutaljeva je po pričakovanju že napovedala pritožbo.MO Murska Sobota je Gutaljevo aprila 2015 zaradi domnevnega šikaniranja oziroma trpinčenja ene od podrejenih sodelavk odpustila, nato je Gutaljeva, prepričana, da je bila izigrana, vložila tožbo proti občini in zahtevala, da ji ta vrne službo. Tožnici je aprila 2017 uspelo v nameri, da jo znova zaposlijo in ji povrnejo vse plače z obrestmi od aprila 2015. Prvič je razsojal sodnik Delovnega sodišča Maribor. Soboška občina se z odločitvijo ni strinjala, zato se je v pritožila, februarja lani pa je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani sodbo razveljavilo in določilo novo obravnavo. Na novem sojenju je sodišče, kot rečeno, razsodilo v prid murskosoboške občine, s katere so sporočili, da je odvetnik, ki je v tem primeru zastopal MO Murska Sobota, prejel sodbo delovnega sodišča in jo še proučuje. Župan dr.nam je povedal, da sodbe, ki še ni pravnomočna, ne morejo komentirati.Poražena pravnica je medtem, kot rečeno, napovedala pritožbo. »Dejstvo je, da je sodnik v prvotnem sojenju na podlagi izvedenih dokazov v celoti pritrdil moji tožbi in sklenil, da je odpoved nezakonita tako v procesnem kot tudi v materialnem smislu. In dejstvo je, da je druga sodnica v ponovnem sojenju na osnovi istih dokazov odločila popolnoma nasprotno. Do sedaj nisem smela ničesar govoriti za medije, in ker postopek še traja, še ne morem dajati konkretnih informacij. Izkoristila pa bom prav vsa pravna sredstva, če bo potrebno, tudi pot na Evropsko sodišče za človekove pravice,« je komentirala Sabina, ki se je mnogi spomnijo po dekliškem priimkuin ki je bila v preteklosti uspešna na izborih za miss Slovenije, pozneje pa se je poročila z nekdanjim golgeterjemSicer pa ne gre prezreti niti sojenja, med katerim je direktor občinske upravetrdil, da so Gutaljevo med drugim odpustili zaradi šikaniranja in žaljivega odnosa nekdanje zaposlene do sodelavke ter neopravljanja nalog, naloženih s strani direktorja. To naj bi vodilo v izgubo zaupanja, uvedbo disciplinskega postopka in izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sabina Gutalj je njegove trditve zavrnila in jih označila za izmišljotine. Prepričana je bila, da je šlo za obračun ob menjavi oblasti, saj je kot desna roka služila nekdanjemu županu, tega pa je na volitvah leta 2014 zamenjal Jevšek. Po njenem so bili očitki nadlegovanja na delovnem mestu zgolj izgovor za odpust.