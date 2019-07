Miranu se rezervno padalo ni odprlo

Pozimi je zelo rad smučal. FOTO: Janez Žalig

Svečka na Miranovem domu gori v spomin. FOTO: Marko Feist

V vasi Brdinje

ne morejo verjeti, da so izgubili tako dobrega človeka. FOTO: Marko Feist

Usoden strižni zračni tok

V zrak nikoli ni šel z glavo skozi zid. Če razmere niso bile ugodne za polet, je vse skupaj pospravil in se vrnil domov.

54

let je bil star Miran Ozmec.

BRDINJE – Ravne na Koroškem z okolico, vse od Prevalj pa do Brdinj, so od nedelje zavite v črnino. Uršlja gora, razgledna, 1699 metrov visoka gora med Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem, na vrhu katere stoji cerkev svete Uršule, bo namreč za domačine vedno tista, v okolici katere je življenje izgubil 54-letniz Brdinj pri Ravnah na Koroškem. Slednjega je veliko ljudi zelo dobro poznalo.»Le kako ga ne bi,« nam odgovori ena od domačink, ki je imela o njem povedati same lepe stvari. Tako dobrega človeka, kot smo lahko slišali, bodo močno pogrešali.»To je bil njegov že 778. polet, ki pa se je zanj končal tragično,« se po Miranovem nedeljskem zadnjem poletu z jadralnim padalom včeraj zamisli njegova užaloščena partnerica. Poudari, da je bil zares izkušen jadralec. Prvič se je v zrak podal pred 29 leti v Mariboru. »Kolikor je bil v življenju zanesljiv, je bil tudi v padalstvu. Preden je odšel od doma, je vsakič vse preveril. Vse od vremenske napovedi, pa kako pihajo vetrovi ...« nam še pove.Še v soboto, torej le dan pred tragedijo, je letel z vzletišča pod Uršljo goro, ki se jo dobro vidi iz njegovih domačih Brdinj. »V zrak nikoli ni šel z glavo skozi zid. Če razmere niso bile ugodne za polet, je vse skupaj pospravil in se vrnil domov,« je še dodala in svojega partnerja opisala kot zelo pozitivnega, nekonfliktnega in dobrosrčnega.»Nikoli se nisi mogel z njim skregati, » pravi in še, da je bil Miran pravi »adrenalinc«. Pozimi je veliko smučal, rekreativno je plezal. Z mlajšim sinom je šel tudi v alpinistično šolo. Kot diplomirani strojni inženir je bil zaposlen v enem od podjetij na Ravnah. »Bil je obratovodja, tretji človek v proizvodnji,« nam pove eden od njegovih prijateljev. Pred tem pa je bil, kot razloži partnerica, tehnični direktor v Sistemski tehniki. Tam je bil med drugim vodja obnove tankov T55 in vodja programa valuk.Kaj je v nedeljo šlo narobe, da se kljub bogatim izkušnjam ni mogel rešiti pred smrtjo, bo dokončno pokazala preiskava. »Bil je na prenizki višini,« razloži partnerica in doda, da je bil le nekaj metrov stran od prvih smrek. »Če bi ga zaneslo do njih, bi najverjetneje preživel,« še razmišlja o kruti usodi. Na PU Celje pojasnjujejo, da naj bi 54-letnika kmalu po vzletu z vzletišča Ošven zavrtelo okoli njegove osi, nakar je z veliko hitrostjo padel na travnik ob vikendu in na kraju nesreče umrl. »Glede na do zdaj zbrana obvestila in ugotovitve ogleda je tuja krivda izključena,« še zapišejo na PU Celje.Nad izgubo najboljšega prijatelja, kot ga je opisal, je bil vidno pretresen. Ta se je v nedeljo, kot že večkrat, z Miranom podal na polet z jadralnim padalom. »Skupaj sva letela od leta 1990, torej že 29 let. Vpisala sva se v šolo letenja, opravila sva praktični in teoretični tečaj. Od takrat sva skupaj opravila več kot polovico poletov,« nam pove. In nato razloži, da vzroka, ki je sprožil tragedijo, ne poznajo.»Domnevamo, da se je v danem trenutku na določeni lokaciji pojavil močan termični strižni zračni tok, kar je povzročilo stransko zapiranje padala. Vse to je vodilo v tako imenovano negativno špiralo. Padalo je začelo hitro padati,« nam še pove. Miran je aktiviral rezervno padalo, ki pa se mu žal ni več odprlo, ker je bil preblizu tal. Če bi ga zaneslo 10 metrov zahodneje, bi, kot nam razloži sogovornik, pristal v krošnjah dreves, kar bi ublažilo posledice strmoglavljenja.