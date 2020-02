Mileni zgorela streha nad glavo (FOTO) 

Velika škoda je nastala tudi na Ptuju.

Pregrela se je dimniška tuljava

90.000 evrov škode je nastalo v ptujskem požaru.

Napovedan vetroven nedeljski večer je na širšem območju Štajerske povzročil veliko preglavic. Zelo veliko dela so imeli tudi gasilci, ki so poleg odstranjevanja podrtega drevja s prometnic gasili požare, teh je bilo samo na mariborskem območju veliko.Eden večjih je bil v Spodnji Koreni v občini Duplek, kjer je okoli 20. ure zagorelo ostrešje starejše stanovanjske hiše. Goreti naj bi začelo blizu dimnika. Ostrešje je zgorelo v celoti, nato pa so požar pogasili gasilci. Materialna škoda je nestrokovno ocenjena na od 50.000 do 60.000 evrov. Med gašenjem se je poškodoval en poklicni gasilec, saj mu je na ramo padel del opeke, vendar zdravniške pomoči ni iskal.»Ob 20.06 je v Spodnji Koreni, občina Duplek, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v izmeri 10 x 18 metrov. Požar so pogasili gasilci iz GB Maribor ter PGD Korena, Dvorjane, Dogoše in Selce. Ogenj je uničil celotno ostrešje,« so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Čez noč so postavili gasilsko stražo, saj je zaradi vetra in zaradi napovedi, da se bo ta še okrepil, obstaja možnost ponovnega izbruha zubljev. »Policisti in kriminalisti so v ponedeljek opravili ogled kraja požara. Tujo krivdo za njegov nastanek so izključili, točnega vzroka pa jim ni uspelo ugotoviti. O svojih ugotovitvah bodo s poročilom seznanili pristojno tožilstvo,« je povedal, tiskovni predstavnik PU Maribor.Včeraj je vodstvo Občine Duplek, skupaj s štabom civilne zaščite, gasilci in drugimi službami poskušalo priskrbeti streho nad glavo za starejšo lastnico pogorele hiše, ki naj bi v hiši živela skupaj z osebo prek centra za socialno delo.Kakšno uro po požaru v Spodnji Koreni je zagorelo tudi na Ptuju. »Sinoči je na Ptuju zagorela stara, vendar v celoti obnovljena stanovanjska hiša, velikosti 12 x 17 metrov. Ogenj naj bi izbruhnil na podstrešju. Pogasili so ga gasilci, poškodovan ni bil nihče. Materialna škoda je nestrokovno ocenjena na 90.000 evrov. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je ostrešje zagorelo zaradi pregretja dimniške tuljave. O svojih ugotovitvah bodo s poročilom seznanili pristojno tožilstvo,« je sporočil Miran Šadl.Gašenje stare meščanske vile v Trubarjevi ulici, torej v neposredni bližini policijske postaje, kjer so ognjeni zublji segali več metrov visoko, je oviral močan veter. Veliki ekipi gasilcev, ki so se borili s plameni, je nekaj težav povzročalo tudi to, da je vila sredi strnjenega naselja. Kljub težavam jim je zublje uspelo pogasiti, a škode v celoti niso mogli preprečiti. Poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Ptuj in vodja intervencijeje povedal, da so na kraj dogodka izvozili v roku štirih minut.Sodelovalo je 39 gasilcev iz treh prostovoljnih gasilskih društev Ptuj, Podvinci in Grajena z osmimi gasilskimi vozili. Intervencija je trajala od okoli 21. ure zvečer do okoli 2. ure zjutraj. Požara na ostrešju objekta so se lotili predvsem z zunanjim napadom in poskušali tudi z notranjim, vendar je bilo iz notranjosti stanovanjske hiše do ostrešja težko dostopati, je pojasnil Korošak: »Veter nam je oteževal delo in podpihoval ogenj. Če ga ne bi bilo, bi imeli več časa. Tudi zaradi vremena se je ogenj razširil na takšno površino, zgorelo je čez 100 kvadratnih metrov ostrešja. Drugi razlog je bil način gradnje; v meščanskih vilah so visoka podstrešja težko dostopna. Zato je šlo za kar zahtevno intervencijo, v kateri se je gasilska avtolestev, nabavljena leta 2018, izkazala za zelo uporabno.«