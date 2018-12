Mercedesa ukradel na Portugalskem, zastonj ga je želel tankati v Sloveniji

OBREŽJE – V četrtek nekaj po 22. uri so policiste obvestili, da je na enem izmed avtocestnih bencinskih servisov voznik v rezervoar mercedesa natočil za nekaj manj kot 60 evrov goriva in odpeljal, ne da bi plačal.



Na podlagi opisa so izsledili 32-letnega voznika na mejnem prehodu Obrežje. Med postopkom mejnega nadzora in ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu je bilo ugotovljeno, da 32-letni državljan Romunije vozi avtomobil, ki je bil ukraden na Portugalskem.



Voznika so pridržali, avtomobil zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, poroča PU Novo mesto.