MOZIRJE – Ob 9.25 je v predelu Ob Trnavi v Mozirju med obhodom revirjev ribiški čuvaj Ribiške družine Mozirje opazil onesnaženje potoka Trnava. Policisti so ugotovili, da je nekdo prebijal zamašen odtok greznice, pri čemer je prišlo do izliva večje količine fekalij in meteorne vode v potok.



Pogina rib ali drugih organizmov ni bilo opaziti, o dogodku pa so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.