Med kontrolo 176 vozil našteli 154 kršitev

MURSKA SOBOTA – Ob evropskem dnevu brez smrtnih žrtev na cestah so policisti izvajali mednarodni poostren nadzor cestnega prometa. Projekt EDWARD (European Day Without a Road Death) že več let zapored organizira Tispol, evropska zveza prometnih policij s ciljem, da na ta dan na evropskih cestah ne bi bilo nobene smrtne žrtve.Nadzor, med katerim so se osredotočili predvsem na tovorna vozila in avtobuse, je na območju Policijske uprave Murska Sobota potekal na avtocestnih počivališčih Dolinsko sever in jug ter na Dolgi vasi, trajal pa je 12 ur. Kot je ugotovitve policistov in inšpektorjev strnil inšpektor za cestni promet, so pri voznikih tovornih vozil odkrili predvsem manipulacije na tahografih ter neuporabo voznikovih kartic in vinjet.V času nadzora so kontrolirali 176 tovornih vozil, ugotovljenih pa je bilo kar 154 kršitev. Od tega je 22 voznikov vozilo z neprimerno hitrostjo, 52 kršitev je bilo povezanih z uporabo vinjet, 40 tovornjakov je prevažalo pretežak tovor, deset vozil ni bilo tehnično brezhibnih, 30 kršitev pa je bilo povezanih z manipulacijo tahografov in neuporabo voznikovih kartic.