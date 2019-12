Med gonjo ga je zadel v hrbet

MARIBOR – To, da Matjaž Ferlič včeraj na ponovljeno sojenje zaradi povzročitve splošne nevarnosti ni prišel v spremstvu pravosodnih policistov, je marsikoga presenetilo, nikakor pa ne novopostavljene okrožne sodnice Mateje Kamenšek Gornik, ki je po proučitvi sodnega spisa vedela, da so ga pred kakšnim mesecem spustili na prostost. In to četudi so mu sodniki prisodili osem let zapora zaradi poskusa uboja in bi po pričakovanjih že moral sedeti za zapahi. Še tretje sojenje A v primeru Matjaža Ferliča se je zapletlo. Tožilstvo mu je zaradi strelskega pohoda v letu 2017 od vsega začetka očitalo dve kaznivi dejanji: poskus umora in povzročitev splošne nevarnosti. Ob prvem branju sodbe, po kateri ga je sodnica Barbara Nerat za enajst let poslala za zapahe, je Matjažu Ferliču postalo kar slabo. Toda njegova zagovornika Tanja Kompara in Miha Šošić sta se na sodbo pritožila in uspelo jima je. Višji sodniki so obrambi pritrdili, da je šlo »le« za poskus uboja, in kazen znižali na osem let zapora, medtem ko so del sodbe, ki se je nanašal na povzročitev splošne nevarnosti, razveljavili in vrnili v vnovično sojenje.



Ker je sodnica Neratova že dlje na bolniški, je ponovljeno sojenje romalo na mizo sodnice Danile Dobčnik Šošterič. Ta je obtoženega Ferliča obsodila na leto dni zapora in mu izrekla skupno kazen osmih let in deset mesecev. Znova je sledila pritožba obrambe in višji sodniki so del sodbe o povzročitvi splošne nevarnosti znova razveljavili in vrnili v še tretje sojenje. Primer je pristal pri sodnici Mateji Kamenšek Gornik, ki je za včeraj razpisala prvo obravnavo. V avtu tudi njegova partnerica in hči Seveda se je zapletlo, saj sta zagovornika obtoženega predlagala sodišču, da njuno stranko izpusti iz pripora, ker je potekel dveletni rok od vložitve obtožnice, zadeva pa še vedno ni pravnomočno rešena. Kot smo izvedeli, je o odpravi pripora odločal zunajrazpravni senat mariborskega okrožnega sodišča in moral po črki zakona obtoženca izpustiti na prostost. Obtožnica zoper njega je bila namreč vložena julija 2017. A tudi včerajšnji tretji poskus sojenja zaradi povzročitve splošne nevarnosti ni minil brez zapletov.



Državni tožilec Simon Grahornik je namreč le v niansah modificiral obtožnico, kar pa je prekaljena odvetnica Tanja Kompara izkoristila. Sodnici je dejala, da zaradi modifikacije potrebuje 14 dni časa, da se lahko pripravi na branjenje svojega klienta. Sodnici ni preostalo drugega, kot da je zadevo preložila. Tako bo obtoženi na prostosti vsaj še nekaj mesecev, preden bo tudi drugi del sodbe postal pravnomočen.



Devetindvajsetletni Matjaž Ferlič bo šele sredi decembra spet pojasnil, zakaj je marca predlani ves podivjan streljal na avtomobil oškodovanca Dejana Gjerkeša, v katerem sta nekaj časa sedela tudi Ferličeva partnerica in njuna tedaj štiriletna hči. En naboj je prebil pokrov avtomobila tik pod krmilom, drugi pa je med zasledovanjem zadel Gjerkeša v ledja in ga k sreči le lažje poškodoval.