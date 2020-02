Martina Kokalj, mati treh otrok, bo šla v pripor

Martina Zaletel je bila nazadnje na sodišču 12. septembra 2019, potem je poniknila. FOTO: Boštjan Fon

Verižne goljufije

Ni priznala krivde

Za serijo devetnajstih goljufij po 211. členu kazenskega zakonika, po katerem kazenska sankcija sega tudi do deset let zapora, Martina Zaletel krivde ni priznala. Po tistem je poskušala obramba določiti izvedenca psihiatrične stroke, ki naj bi ugotavljal, da je obtožena odvisnica od iger na srečo. Sodišče je to že zavrnilo.

Mednarodna tiralica

Tisti, ki bi stavil, da gorenjske goljufinjene bo na sodišče v Kranj, bi pobral zajeten dobiček. Dama iz Tupalič, vasice blizu Preddvora, se je nekoč pisala, v obdobju njenega najbolj donosnega poslovanja, ki se zdaj omenja v več obtožnicah, pa je bila tudiNa kranjski sodniji so jo zaman čakali že sredi januarja letos v drugem postopku, obtožena je goljufij, pa je le pet minut pred začetkom obravnave po faksu prišlo sporočilo njene zagovornice, da je ne bo. Pravzaprav obeh. Včeraj sodišče v postopku ponarejanja poslovnih listin ni prejelo niti faksiranega sporočila. Ne Zaletelove, ne njene pravne zastopnice.Pravnica, mati treh mladoletnih otrok, nekoč poročena v Naklem, se je ukvarjala s posredovanjem nepremičnin, a jo je nadvse mikal tuj denar. Prav v Slovenskih novicah smo odkrili eno njeno epizodo izposoje denarja brez vračila, ki jo je razgrnil, oškodovanec iz njene takrat domače vasi, in ki si je prvi upal javno spregovoriti o nenavadnih izposojah.Po omenjeni objavi je sledilo odkritje njenega poslovanja, sprtega z logiko in zakonom. Izvedeli smo, da so kriminalisti Kokaljevo spoznali že dobro leto prej, preden smo mi pisali o njej, bilo je leta 2015, ko je bila podana prva kazenska prijava. Pred dvema letoma in pol jo je denimo kazensko ovadilo pet oškodovancev v samo treh tednih. V januarju 2018 smo izvedeli za uradno potrjene dolgoveiz Novega mesta v višini 45.000 evrov,iz Ljubljane (26.000 evrov),iz Kamnika (15.000 evrov), Ljubljančanu(11.257 evrov),iz Notranjih Goric (20.000 evrov) iniz italijanskega Grimaca (35.000 evrov).Za nekaj tisoč evrov naj bi opetnajstila Trebanjcainteriz vasi blizu Škocjana na Dolenjskem je dolgovala celo 150.000 evrov, po neuradnih podatkih naj bi jih do danes vrnila okoli 40.000. Po razpoložljivih informacijah naj bi Zaletelova v nekaj letih od približno 30 posameznikov izvabila okoli 430 tisočakov. Zdaj proti njej potekajo štirje kazenski postopki, dva na sodišču v Kranju, po eden pa v Ljubljani in Novem mestu.Sodnicaje ob uri razpisa obravnave ugotovila, da so pristopile okrožna državna tožilkain dve priči, stran za zagovornico in klop za obtožene pa sta bili prazni. »Glede na to, da je bila obtožena seznanjena z vabilom in ga je prevzela, ter ob dejstvu, da je ni bilo na sodišče niti 13. januarja 2020, predlagam, da se zoper obtoženo zaradi zagotovitve njene navzočnosti odredi pripor,« je predlagala Gasserjeva. Sodnica je predlogu sledila in tako je zoper mater treh otrok od včerajšnjega dne odrejen pripor.Neuradno smo izvedeli, da bo glede na dejstvo, da je obtožena v tujini, v kratkem razpisana mednarodna tiralica. Eden od oškodovancev nam je ob tem dejal: »Sodišče naj se ne trudi preveč. Ko je bila Martina nazadnje na sodišču, se je zlagala, da je zaposlena v Avstriji. Njen trenutni, preverjeno pravi naslov je Wellness Hotel La Ginabelle na ulici Vispa v švicarskem Zermattu.«Obroč okoli Martine Zaletel, ki je lani na predobravnavnem naroku zanikala krivdo, se bolj in bolj zateguje. V trenutku, ko se bo pojavila v Sloveniji, jo bodo pristojni odpeljali v pripor, še več težav pa si bo nakopala, če jo bodo iskali in našli s tiralico. »Kar naj gre za rešetke, za dolgo,« je rekla in dodala nekaj sočnih, ki niso za časopisni papir, druga oškodovanka in sklenila: »Uničila mi je življenje, zaradi nje sem ob vse, kar smo imeli.«