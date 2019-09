Matevž umrl v strašnih mukah, brcnili so ga najmanj 65-krat

Gloria Kleindienst meni, da si zasluži oprostilno sodbo. FOTO: Boštjan Fon

Franc Kleindienst še vedno trdi, da ni kriv za smrt 36-letnika. FOTO: Boštjan Fon

Vpila je, da ni kriv

19 let zapora skupaj tožilstvo zahteva za Glorio in Franca Kleindiensta.

Kri žrtve na vseh obuvalih

Kranjska okrožna sodnica Adrijana Ahačič je po dokaznem postopku ocenila, da po sodnem izvedencu obducentu jasno izhaja, kako so poškodbe nastale – z različnimi obuvali in različno močnimi udarci. »Nemogoče je, da bi vse udarce povzročil Lović, kar potrjujejo drugi dokazi, tudi ostanki krvi Potočnika Muzge na obuvalih vseh treh obtoženih, prisotnost njihovih bioloških sledi v bivalniku.«

LJUBLJANA – Kaj natančno se je v soboto, 8. septembra lani, med 18.30 in 19.20 dogajalo v zabojniku za brezdomce na Jesenicah, vedo leter zakoncain. Njihovo takratno druženje je, kot je še danes prepričano tožilstvo, povzročilo smrt 36-letnegaTežko si je predstavljati, kakšne muke je moral ta doživljati, dokler se mu ni zaradi hudih poškodb dokončno ustavilo srce. Vsi trije omenjeni naj bi ga namreč vsaj 15-krat brcnili v glavo in nato še najmanj 50-krat v druge dele telesa. Prvi udarec mu je zadal Lović. Tako močno ga je udaril v glavo, da je Matevž padel na tla in postal lahka, nemočna tarča. Ni bilo dela telesa, na katerem ne bi bilo poškodb.Surovo ravnanje z nesrečnim 36-letnikom je Lović na predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču takoj priznal. »Če bi bil trezen, česa takega ne bi storil. Ko se je to zgodilo, sem spil dva litra vina, bil sem močno alkoholiziran. Zelo mi je težko in obljubim, da se bom spremenil in postal boljši človek,« se je kesal. Zaradi povzročitve posebno hudih telesnih poškodb mu je sodišče izreklo sedem let zaporne kazni. Soobtožena zakonca Kleindienst pa sta krivdo ves čas zavračala, in kot je pokazalo njuno zadnje srečanje s sodniki ljubljanskega višjega sodišča, si glede tega nista premislila.»Žal mi je, da je umrl. Ampak jaz nisem kriv,« je včeraj tričlanskemu sodnemu senatu sporočil Franc. Gloria, ki je prav tako obžalovala Matevževo smrt, pa je dejala: »Večkrat se spomnim nanj. Nisem mu mogla pomagati. Kar sem lahko pomagala, je, da sem mu dala mokro brisačo okoli vratu. Prav tako nisem vedela, kako hude poškodbe ima. Da je imel Lović obute težke čevlje, sem izvedela šele kasneje. Ni bilo prav, da se je kaj takega zgodilo.«Zdaj ko v rokah držita obsodilno sodbo kranjskega sodišča, in sicer Franc z oseminpolletno zaporno kaznijo, Gloria pa s sedemletnim ždenjem za rešetkami, bi oba rada oprostilno sodbo. Če višji sodniki ne bodo tako milostni, Franc pričakuje vsaj nižjo kazen, Gloria pa razveljavitev sodbe. Kot je poudarila, zagovornica Franca Kleindiensta, je prvostopenjsko sodišče zavrnilo izvedbo dokaza z vpogledom v kazenski spis njenega klienta, da je Glorio ​tistega dne vlekel iz zabojnika.»Z njim dokazujemo, da je želel preprečiti nadaljnje dogajanje v kontejnerju,« je poudarila. Obramba se ne strinja niti z ugotovitvijo sodišča, da je trojica takrat delovala skupaj. »Dejstvo je, da je Franc Kleindienst zadnji prišel na kraj ko je bil Matevž že pretepen, in tudi prvi odšel,« je opozorila Globočnikova. Policisti so takrat okoli pol osmih Franca odpeljali zaradi kršenja prepovedi približevanja ženi Glorii. Gloria in Alen pa sta bila nato, kot je dodala odvetnica, naslednji dve uri na neznanem kraju oziroma bi lahko bila z veliko verjetnostjo še vedno v zabojniku.Poleg tega je tudi Gloria, ko so policisti od tam odpeljali Franca, vpila, da ni kriv. Odvetnica poudarja, da Gloria glede na takratno dogajanje ni imela v mislih družinskega nasilja oz. kršenja prepovedi približevanja, ampak pretep 36-letnika. »To bi moralosodišče upoštevati, pa ni,« je izpostavila, dodala, da njen klient ni imel niti motiva, da bi se znesel nad Muzgo, in opozorila na ugotovitve izvedenca, da so bile usodne rane povzročene z brcami v glavo s trdimi in težkimi čevlji. Te je, kot so ugotovili preiskovalci, nosil le Lović, Franc in Gloria sta imela obute lažje., Glorijin zagovornik, je dejal: »V izvedenskem mnenju je za ta dogodek presenetljivo dobro opredeljeno, kaj je kdo od vpletenih storil oziroma kakšno je bilo njihovo ravnanje. Medtem ko se prvostopenjsko sodišče temu izogne.« Tožilstvo, nasprotno, meni, da bi morala zakonca dobiti še višjo kazen, in sicer Franc 10 let, Gloria pa devet, med drugim tudi zato, ker je bil Franc že kaznovan in ker nista pokazala obžalovanja.