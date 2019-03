Mariborsko sodišče: zdravnik zlorabil 16-letno pacientko, kazen pa ...

Davorin Kolarić ima temno zgodovino. FOTO: Facebook

RAZKRIŽJE – Mariborsko tožilstvo je zoper zdravnika, ki je zlorabil zaupanje 16-letne pacientke, zahtevalo leto in pol zapora in prepoved opravljanja poklica. Senat mariborskega okrožnega sodišča ni podvomilo o njegovi krivdi, izreklo pa mu je (samo) pogojno kazen, piše današnji Večer. Sodba sicer še ni pravnomočna, a če bo v celoti obveljala, bo obsojen zaradi spolnega delikta nemoteno nadaljeval delo v zasebni ambulanti družinske medicine na Razkrižju, kamor je odšel pol leta po incidentu. Kot smo pisali , je sredi septembra 2016 družinskega zdravnika, ko je bil še zaposlen v zdravstvenem domu v Lenartu, obiskala 16-letnica, ki je imela v tamkajšnjem zdravstvenem domu svojega osebnega zdravnika. Prišla je z namenom, da ji izda opravičilo za izostanek od ur športne vzgoje. Držala se je tudi navodil zdravnice, ki ji je po opravljeni magnetni resonanci zaradi prirojene nepravilnosti prsnega koša naročila, naj ji v zdravstvenem domu izmerijo krvni tlak. Dijakinjo je kot običajno k zdravniku tudi tisti dan pripeljal oče, a je hčer tokrat počakal v čakalnici, češ da ga zdravnik ni povabil v ordinacijo.Kot so pozneje ugotovili preiskovalci, se je morala dijakinja najprej sleči do pasu, zdravnik pa se je po poslušanju srca s stetoskopom s krožnimi gibi začel dotikati njenih dojk. Če je poprejšnje dejanje dijakinja še razumela kot pregled bezgavk, se ji je vse bolj sumljivo zdelo, ko je zdravnik šel korak dalje. Z roko je domnevno segel v njeno mednožje in ji odprl odprl gumb na hlačah. Dekle je bilo od šoka povsem tiho, tudi ko ji je zdravnik hlače s spodnjicami vred menda potisnil do kolen. Z roko ji je pritiskal na kolk, zatem pa pregled nadaljeval nad sramno kostjo ... »Nesporno je bilo dokazano, kako je potekal pregled, ki je odstopal od siceršnjega površinskega pregleda bezgavk v dimljah. Prepoznali smo, da ste izpolnili vse objektivne in subjektivne znake kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti,« je po pisanju Večera sodnica dejala Kolariću.