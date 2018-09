Mariborska policija: Za smrt 31-letnika ni krivo policijsko posredovanje

Po naših informacijah je pokojni 31-letnik nekdanji nogometaš.



MARIBOR – Kot so zapisali na facebooku mariborski policisti, je včeraj malo po 14. uri neznana oseba, ki se je predstavila zgolj z vzdevkom, poklicala policijo na interventno številko 113 in prosila za posredovanje v okolici Maribora, saj naj bi jo napadale neznane osebe.Na kraj so napotili patruljo dveh policistov PP Šentilj, ki sta na dvorišču hiše, kjer naj bi se odvijala kršitev, našla 31-letnega moškega, ki ga je policija že večkrat obravnavala. Ko sta policista izstopila, je bil moški zelo nemiren.Hodil je sem ter tja ter takoj začel vpiti na policista, naj ga pustita pri miru in da je zaužil več prepovedanih drog. Ker sta ocenila, da oseba nujno potrebuje zdravniško pomoč, so iz PU Maribor na kraj napotili še reševalce.A moški je postajal čedalje bolj agresiven, dvakrat je udaril po strehi službenega vozila policije, poskušal odtrgati modro rotacijsko luč, nato pa slekel majico, se postavil v borbeni položaj in izzival policista k pretepu. Ker opozoril, naj se umiri, ni upošteval, sta policista uporabila prisilna sredstva in počakala na reševalce.Po prihodu reševalcev se je moški za trenutek pomiril, nato pa spet postal agresiven, med tem pa je nenadoma izgubil zavest. Policista sta mu snela lisice, da sta ga reševalca lahko oživljala, vendar je kljub temu in kljub kasnejši dodatni zdravniški pomoči na kraju umrl.Dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Mariboru je ogled kraja dogodka prepustila policiji, je pa odredila sodno obdukcijo. Prav tako na kraj ni prišla dežurna državna tožilka.Sodna obdukcija je bila opravljena danes. Dosedanje ugotovitve kažejo na to, da je pri pokojnem prišlo do zastoja dihalne in srčne funkcije, ki jo je mogoče povezati s sumom zaužitja več ali večje količine prepovedanih drog. Dosedanje ugotovitve kriminalistov tujo krivdo kot vzrok smrti izključujejo.Še posebej poudarjajo, da ugotovitve kažejo na to, da smrt pokojnega nikakor ni povezana s posredovanjem policije in z uporabo prisilnih sredstev, zato tudi odločno zavračajo namigovanja, ki so se pojavila na družbenih omrežjih, da je za smrt krivo posredovanje policije. Prav tako je nepomembno, ali je pokojni bil pripadnik kake skupine, društva ali združenja, kot namigujejo nekateri, še pravijo pri policiji.Generalni direktor policije bo ustanovil komisijo, ki bo preverila in ocenila okoliščine uporabe prisilnih sredstev in policijskih pooblastil.