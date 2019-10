Mariborčanki (83 in 84) sta ostali brez, škoda velika

MARIBOR – V torek dopoldne je neznani storilec star okoli 30 let, visok med 180 in 190 centimetri, močnejše postave, oblečen v športna oblačila, na Vrbanski cesti z ramen 83-letne Mariborčanke strgal torbico in ji jo ukradel. Po dejanju je stekel v smeri Mladinske ulice. Žensko je oškodoval za okoli 1.700 evrov.



Okoli 14.15 pa sta dva neznana fanta, ki sta se prevažala s kolesom, na Ulici heroja Šercerja dohitela 84-letno Mariborčanko. Iz rok sta ji strgala torbico, jo ukradla in pobegnila proti Koresovi ulici. Z dejanjem sta jo oškodovala za okoli 500 evrov.