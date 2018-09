Mamo zapiral v shrambo in vanjo puhal travo

NOVO MESTO – »Tistega dne, bil je 26. februar letos, sem, ko se je sin zaletaval vame, razbil televizijski daljinec in ga vrgel v peč, klicala policiste, pa so rekli, da so to družinske zadeve in naj se pogovorimo. Popoldne se je spet prerival in me porinil ven. Ker sem se pri tem lažje poškodovala, sem šla k zdravniku in znova klicala policiste. Takrat so mu izrekli prepoved približevanja. Odpeljali so ga tudi v Polje, a ga drugi dan spustili, češ da je zanje dober,« je na sodišču spomine razočarano nizala Fanika Kos, mama 35-letnega Viktorja Kosa iz Trstenika pri Šentrupertu. Sinu bi rada pomagala, a sama ne zmore. Bolje je že zdaj, ko ...