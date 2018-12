Lovilo jih je 181 policistov

Poleg v bankomat je vsaj eden od članov vlomil tudi v počitniško hišico, kamor se je zatekel med begom.

Z leve: Aleš Kegljevič, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto uprave kriminalistične policije na GPU, Robert Videc, vodja štaba, in Aleš Slapnik, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Celje FOTO: ŠPELA KURALT

CELJE –Potem ko so avstrijski organi pregona na slovenskem ozemlju ujeli enega od domnevnih napadalcev na bankomat v Pliberku, so druge vlomilce iskali naši varnostni organi. Sodelovalo je 181 policistov, kriminalistov, pripadnikov posebne policijske enote, specialne enote in letalske policijske enote. Ujeli so še štiri člane moldavske kriminalne združbe.Slovenski varnostni organi se z vlomom v bankomat v Pliberku niso ukvarjali. Avstrijski kolegi so že v ponedeljek zgodaj zjutraj v Sloveniji izsledili enega od storilcev in ga predali policijski patrulji z Raven na Koroškem. Druge štiri so potem iskali slovenski policisti. Drugega storilca jim je z obvestilom pomagal izslediti kar občan na območju Črne na Koroškem. Še trem so prostost v torek popoldne odvzeli policisti mariborske policijske uprave v bližini Ptuja. Akcijo so izpeljali pod predpostavko, da gre za nevarne osebe, je pojasnil vodja štaba: »Glede na dogodek, šlo je za hujše kaznivo dejanje, smo ocenili, da gre za nevarne osebe. Nismo imeli podatka, da bi bili oboroženi. Pri prijetju se niso upirali.«Poleg vloma v bankomat je vsaj eden od članov vlomil tudi v počitniško hišico, kamor se je zatekel med begom. Celjski kriminalisti imajo še zapečateni vozili, s katerima so storilci pobegnili iz Pliberka in ki ju bodo še pregledali, ko bodo dobili odredbo sodišča. Morda bodo prav tam našli denar, ki ga doslej niso odkrili. Vseh pet prijetih članov združbe prihaja iz Moldavije, lani so se naselili na Češkem, od koder pa ne poročajo, da bi vlamljali v bankomate. Vsi so že bili pri preiskovalni sodnici v Slovenj Gradcu, ki bo odločila, ali bodo ostali v Sloveniji, kjer jim grozi do osem let zapora, ali jih bodo izročili Avstriji.Letos je bilo v Sloveniji deset klasičnih vlomov v bankomate, od tega osem s plinom in dva z ročnimi bombami, okoli sto vlomov pa je vsako leto z elektronskimi pripomočki. Moldavska združba naj ne bi bila povezana z napadom na bankomat v Lenartu.