FOTO: Lovec ustrelil Tima sredi vasi

Tim je končal pod streli iz sosedove puške. FOTO: Osebni arhiv

Odjeknili trije streli

3 strele je sprožil lovec Stevo Ladika.

Uporabili prisilna sredstva

Božakovo je najbolj znano kot domača vas morilca Silva Pluta. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vse polno jih je bilo, do zob oboroženih, v neprebojnih jopičih.

BOŽAKOVO – »Lovec Lovske družine Metlika je sredi vasi ustrelil sosedovega psa, katerega lastnik je prav tako lovec. To se je zgodilo podnevi, ko bi bili lahko v bližini tudi otroci,« smo dobili klic iz Bele krajine. Ko smo včeraj obiskali belokranjsko vasico z okoli 100 dušami, ki je najbolj znana kot domači kraj morilca, je bilo v naselju neverjetno mirno. Le tu in tam se je oglasil kak pes. Vsak je bil na svojem mestu, zvesti čuvaj, v pesjaku ali na verigi. A ko domačine pobaramo o ponedeljkovem dogajanju, izvemo, da so drugače psi redni sprehajalci po vasi. Tavajo naokoli brez lastnikov.»Nekateri imajo običaj, da ko pridejo domov, spustijo pse, da se malo znorijo. Včasih je to prav moteče, zlasti za matere z otroki, saj nikoli ne veš, ali bo kak pes skočil vate. Saj se ni nikoli nič zgodilo, pa vendar, žival je žival, za nobeno ne moreš dati roke v ogenj. Ampak po ponedeljkovem streljanju se je stanje precej spremenilo,« izvemo v vasi, kjer nam krajanka pove, da je bil povod za streljanje pasji ravs. Menda naj bi se prejšnjo noč psi stepli, in to na dvorišču, ki ima ljubkega in mirnegapsička Panča. Napadlo naj bi ga več psov in ga poškodovalo, a Pančo se bo, kot kaže, zlizal. »Tak lajež je bil tisto noč, da smo se že ustrašili, da je kaj narobe z živino,« pove druga krajanka. Čigavi psi so se spravili nad malega štirinožca, je težko reči, dejstvo pa je, da je naslednjega dne nastradal Tim, devetletni nemški ovčar, čistokrvni pes z rodovnikom, ki je bil priljubljen med otroki, ker se je rad igral z njimi.Popoldne je torej Tim prišel na Stevovo dvorišče, Ladika ga je ustrelil, dva strela naj bi sprožil tudi proti eni od sosednjih hiš. Izvemo, da so kmalu prišli policisti. Koliko? »Vse polno jih je bilo, do zob oboroženih, v neprebojnih jopičih. Stevo je sedel pri hiši in jih čakal,« ponedeljkovo dogajanje opiše eden od vaščanov.»Ne vem, kako se je zgodilo, ni me bilo doma in niti ne vem, kako se je pes znašel zunaj pesjaka. Kadar smo bili doma, je bil res spuščen, šel je po vasi in se hitro vrnil, a nikoli ni tekal, koga preganjal ali celo napadel. Res je bil umirjen,« pove Timov lastnik. Pristavi, da je tudi Stevov pes ničkolikokrat prišel na njihovo dvorišče, pa mu nihče ni niti dlake skrivil.Tudi Steva smo hoteli vprašati, kaj ga je gnalo v tako skrajno dejanje, a ni bilo nikogar doma. »Je človek na mestu, dobričina, vedno pripravljen pomagati: vaščanom, sosedom, gasilcem. Ko pa je vmes alkohol, je povsem drug človek,« je o njem dejal sokrajan.Dogodek so obravnavali policisti Policijske postaje Metlika, ki so bili nekaj pred 19. uro obveščeni, da je moški s puško ustrelil psa. »Takoj so odšli na kraj dogodka in izsledili 60-letnega osumljenca, ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev in mu odvzeli prostost. Zasegli so lovsko puško, s katero je streljal in za katero ima ustrezna dovoljenja. Opravili so ogled, zbrali prva obvestila in ugotovili, da je osumljenec z lovsko puško ustrelil psa pasme nemški ovčar, ki se je prosto gibal po naselju. Pes je zaradi strelnih ran poginil na kraju dogodka. Pozneje je moški še dvakrat ustrelil v smer bližnje stanovanjske hiše in s tem ogrozil več oseb, ki so bile v bližini. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. Pristojnemu organu bodo posredovali predlog, da se 60-letnemu moškemu odvzame orožje in dovoljenje za orožje,« je na naša poizvedovanja odgovorila, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto.V Lovski družini Metlika, katere član je storilec, dogodka ne želijo komentirati, saj se ni zgodil med lovom, vsekakor pa ga ostro obsojajo, saj takšna dejanja neupravičeno mečejo slabo luč na vse lovce, zato upajo, da bodo pristojni organi ustrezno ukrepali.Kot smo izvedeli, so pred dobrim desetletjem Ladiki že odvzeli orožni list, a so mu ga pozneje vrnili. Kaj bo zdaj z orožjem in listino, smo preverili tudi na Upravni enoti Metlika, od koder so sporočili, da zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov odgovorov ne morejo posredovati.