LJUBLJANA – Ob v petek se je ob 14.03 na Večni poti v Ljubljani strojnik Komunalnega podjetja Ljubljana prevrnil z valjarjem in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Ljubljana so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



O dogodku so bile obveščene pristojne strokovne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.