Letos umrlo že 11 pešcev

Krajši dnevi, slabo vreme, spolzke ceste

Pešci morajo za varnost v prvi vrsti poskrbeti sami.

Razdelili bodo 16.000 odsevnih teles. FOTO: Aleš Černivec

LJUBLJANA – Do vključno 29. septembra je na slovenskih cestah umrlo 75 ljudi, kar je natanko toliko kot v enakem obdobju lani. Med umrlimi je 11 pešcev, kar devet med njimi pa je življenje izgubilo ob temnem delu dneva.Krajši dnevi, prihajajoče slabše vreme, ki je značilno za jesensko in zimsko obdobje, in spolzke ceste niso namreč prav nič naklonjeni pešcem, ki so med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Danes se tako začenja dvotedenska nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev.Ko so na agenciji za varnost prometa (AVP) izvedli pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles, podatki namreč niso bili nič kaj vzpodbudni. Kar 93 odstotkov jih v času, ko je vidljivost slaba, ni uporabljalo nobenega odsevnika, le 1,2 odstotka pa je imelo kresničko ali odsevni trak. Preostanek pa kakšno drugo odsevno površino, ki omogoča, da so na cesti bolj vidni in s tem varnejši.Namen preventivne akcije bo prav ozaveščanje pešcev, da morajo za varnost v prvi vrsti poskrbeti sami. AVP bo zato po vsej Sloveniji razdelila 16.000 odsevnih teles. Voznike pozivajo, naj pešcem odstopijo prednost na prehodih ter prilagodijo hitrost vožnje, posebno v naseljih, pešce pa opozarjajo, naj se vedno prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje.V akcijo je vključena tudi policija, ki bo poleg preventive tudi poostreno bdela nad kršitelji.