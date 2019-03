Lastnik jih je ujel pri kraji. Poglejte, kako se je končalo

ŠENTJUR – Na Cesti Kozjanskega odreda so v četrtek nekaj pred 22. uro obravnavali enega od storilcev, ki so si v prostoru avtoodpada pripravili več akumulatorjev za tovorna vozila in jih nameravali naložiti v vozilo, ki je bilo parkirano v bližini. Pred tem so poškodovali varnostne kamere.



Lastnik, ki je opazil, da kamere ne delujejo, je odšel na kraj in zalotil tri oziroma štiri storilce, ki so se razbežali, ko so ga opazili. Enega, in sicer 55-letnega moškega, doma z območja Maribora, mu je uspelo prijeti in zadržati do prihoda policistov. O preostalih storilcih še zbirajo obvestila, poroča PU Celje.