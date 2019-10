KRANJ – Kranjski kriminalisti so v sredo obravnavali moškega, ki je proizvajal konopljo. Poleg pripomočkov za proizvodnjo prepovedane droge so mu zasegli preko 100 sadik konoplje, 100 gramov konoplje in 10 gramov kokaina, ki pa je že bil pripravljen za preprodajo.



Moškega bodo zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazensko ovadili, poročajo kranjski policisti.