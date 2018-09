Kričal in norel nad policisti, prislužil si je pripor

NOVO MESTO – V petek zvečer so novomeški policisti ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila, ker je kazal veliko znakov nezanesljive vožnje. Ugotovili so, da vozi brez vozniškega dovoljenja in kaže solidne znake opitosti – alkotest je pokazal 1.15 mg/l alkohola v izdihanem zraku.



Med postopkom se je začel še razburjati in kričati na policiste. Ker ni upošteval njihovih ukazov, se ni pomiril in je še kar naprej norel, so ga odpeljali v pridržanje. Prislužil si je plačilni nalog, srečal pa se bo tudi s sodnikom. Avto so mu pa zasegli, so sporočili s PU Novo mesto.