Kri na primorski cesti: padel, drsel in trčil v avto

Okoli 15. ure se je na cesti mimo Splošne bolnišnice Izola zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 39-letni domačin na motorju.



Motoristu je pot presekal enako star voznik avtomobila, ki je zapeljal levo proti makadamski poti, takrat pa je iz nasprotne smeri pripeljal motorist, poročajo Primorske novice. Motorist je, ko je opazil avto, zavrl in padel na levi bok, drsel po cesti in trčil v vozilo. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, od koder so po slabi uri sporočili, da so bile poškodbe prehude.



Alkotest pri vozniku avtomobila ni pokazal nič, je pa bil povzročitelj nesreče pozitiven na testu za mamila.