Kradla sta skupaj z otroki

Črnomaljski policisti so uspešno preiskali vlom v gostinski lokal. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

18 let je bil star eden od vlomilcev iz Bele krajine.

Policisti občane znova opozarjajo, naj vrata hiš in stanovanj dosledno zaklepajo, tudi če gredo le za vogal.

LJUBLJANA – Sonce in visoke temperature so, kot kaže, na plan privabili tudi barabine vseh vrst, predvsem so te dni dejavni vlomilci, tatiči in roparji. Drznega podviga se je v ponedeljek popoldne lotila kar vsa družina.Moški, ženska in štirje otroci so nepovabljeni vstopili v hišo na območju Šiške ter stanovalko prosili za vodo in denar. Praznih rok so hišo zapustili, a se je moški kmalu vrnil, češ da je eden od otrok v hiši izgubil ključe.Med iskanjem je prebrisani neznanec izkoristil nepozornost stanovalke in vstopil v njeno spalnico, kjer je našel denarnico in jo tudi ukradel. Vseh šest se je v neznano odpeljalo z rdečim avtomobilom, kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, bi lahko šlo za clia. Včeraj so tatiče še iskali.Še en predrznež je bil na delu v Stopčah pri Grobelnem. Izkoristil je nepazljivost lastnikov hiše, ki sta vrata pustila odklenjena, a nista šla daleč, vstopil je vanjo in iz dveh denarnic, ki ju je našel tam, ukradel denar. S plenom je pobegnil, včeraj so ga policisti, ki občanom znova polagajo na srce, naj vrata domovanj dosledno zaklepajo, tudi če gredo le za vogal, še iskali.So pa uspešno zaključili preiskavo vloma v gostinski lokal črnomaljski možje v modrem. Zgodil se je na zadnji februarski dan, zlikovci pa so iz lokala odnesli tobačne izdelke, več steklenic alkoholnih pijač in denar. Hitro so možje postave prišli do informacije, da bi lahko bila storilca mladca iz Semiča, ter od sodišča pridobili odredbo za hišno preiskavo. Ko so preiskali prostore, kjer bivata 18- in 22-letnik, so našli in zasegli več reči, ki sta jih ukradla iz omenjenega lokala. Odvzeli so jima prostost ter ju s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ta ju je poslal v pripor.Še vedno pa so policisti včeraj iskali moškega, ki se je zamaskiran in oborožen lotil lekarne na Dunajski cesti v Ljubljani. V prodajalno je vstopil nekaj minut po 19. uri in od zaposlene zahteval denar, zagrozil ji je, grožnje pa podkrepil s pištolo ali pištoli podobnim predmetom. Ko mu je ženska izročila denar, vsega skupaj ga je bilo za nekaj evrskih desetakov, je pobegnil v neznano. Med ropom ni bil nihče ranjen.Še vedno sta na begu tudi dolgoprstnež, ki je s strehe objekta ob stanovanjski hiši v Vavti vasi snel okrog 20 metrov bakrenih žlebov, pa neznanec, ki je vlomil v hišo v Šiški ter ukradel nakit in denar, lastnikom pa povzročil za okrog 1500 evrov škode. Na območju centra Ljubljane je nekdo vlomil v stanovanje in ukradel nakit, na Viču pa je neznani storilec nasilno vstopil v skladišče podjetja ter izmaknil 12 avtomobilskih pnevmatik.