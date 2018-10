Konec tedna na cestah ugasnili dve življenji

Ena smrtna žrtev, eden huje poškodovan

To ni prvič, da so vozniki ob zastoju na avtocesti preprosto obrnili in zapeljali v napačno smer. FOTO: Dars

Vožnja v napačno smer je zahtevala še eno življenje. FOTO: Arhiv S. N.

Zapeljal s ceste

Šmartno, Vipava – Ta konec tedna je bilo na slovenskih cestah več nesreč, na žalost tudi takšnih, ki so vzele življenja. V soboto je na gorenjski avtocesti življenje izgubila 73-letna voznica, ki je vozila v napačno smer in povzročila hudo trčenje. V noči na nedeljo okrog pol polnoči pa je pri Vipavi umrl 50-letni voznik osebnega avtomobila.Huda nesreča, ki je za nekaj časa blokirala gorenjsko avtocesto, se je zgodila v soboto zjutraj.«Ob 7.32 je bila na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno v smeri Karavank prometna nesreča s smrtnim izidom, ki se je zgodila zaradi vožnje v nasprotno smer. Udeležena so bila štiri vozila, ena oseba je na kraju dogodka umrla, ena je bila huje poškodovana, trije pa so utrpeli lahke telesne poškodbe,« je posledice trčenja opisala, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.Pojasnila je, da je 73-letna voznica z osebnim avtomobilom toyota na uvozu Šmartno/Gameljne zapeljala na avtocesto v smeri Ljubljane v napačno smer. Po približno 300 metrih vožnje je čelno trčila v 38-letnega voznika kombiniranega vozila renault traffic, ki je pravilno pripeljal po prehitevalnem pasu. »Vozilo povzročiteljice je ob trčenju obrnilo in odbilo na vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal še 48-letni voznik kombiniranega vozila MB vito, ki je trčil v vozilo povzročiteljice. V nesreči je bil udeležen še 56-letni tuji voznik osebnega vozila opel mokka,« je povedala in dodala, da je povzročiteljica na kraju prometne nesreče umrla, voznik renault traffica je hudo poškodovan, sopotnik v njegovem vozilu ter voznik MB vita in sopotnica so bili lažje poškodovani, medtem ko voznik mokke in sopotnica v nesreči nista bila poškodovana. O vseh ugotovitvah bo policija obvestila pristojno tožilstvo.Če lahko predvidevamo, da je voznica, ki je zapeljala v nasprotno smer, to najbrž storila nenamenoma, pa je kar težko verjeti, da so zaradi zaprte avtoceste med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam vozniki po poročanju prometno-informacijskega centra začeli množično voziti v napačno smer oziroma so vozili vzvratno na uvozu na avtocesto.Nevarno početje so prekinili policisti, ki so dvema kršiteljema zaradi nevarnega početja izdali tudi plačilni nalog, vozniki pa so šele po policijskem posredovanju prenehali kršitve.Sobota se še ni končala, ko je pri Vipavi ugasnilo še eno življenje. Okoli 23.25 se je na regionalni cesti pri Lozicah v občini Vipava zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po podatkih policije je 50-letni italijanski voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Podnanosa proti Razdrtemu, nato pa je v levem ovinku z vozilom zapeljal desno zunaj vozišča po strmi brežini, kjer je trčil v drevo, nato pa se je vozilo prevrnilo na streho in obstalo. Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Na pomoč so prihiteli ajdovski reševalci in gasilci GRC Ajdovščina, PGD Postojna in Razdrto, vendar so lahko le s tehničnim posegom iz vozila potegnili pokojnika, nato pa vozilo postavili na kolesa in ga z dvigalom dvignili na cesto.