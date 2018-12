PUCONCI – V ponedeljek ob 20. uri so bili policisti obveščeni o pretepu v Puconcih. Ugotovili so, da je voznik osebnega avta na vozišču opazil opitega moškega, ki je cikcakasto hodil po cesti, potiskal kolo in krilil z rokami. Zaradi varnosti je vozilo ustavil in ga ogovoril. Stopil je iz vozila, da bi ga zaradi njegove varnosti pospremil z vozišča, tedaj pa je kolesar, ki je voznika že prej žalil, pristopil do njega in ga z roko udaril po nosu, da je ta obležal.

Letos v rokah policistov že 21-krat!?

Nato se je kolesar zapeljal proti Markišavcem, vendar se je čez čas ustavil in se vrnil do voznika. Ker je večkratni storilec kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja, saj je bil samo letos obravnavan že 21-krat (!) zaradi kršitev javnega reda in miru z elementi nasilja in storitev kaznivih dejanj nasilništva, je bilo zaradi ponovitvene nevarnosti zanj odrejeno pridržanje in bo po končanem postopku priveden k preiskovalnemu sodniku.