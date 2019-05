IVANJKOVCI – V nedeljo malo pred 13. uro je 52-letni kolesar po regionalni cesti Ormož–Ivanjkovci. Zunaj Ivanjkovcev je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal na bankino in padel. Ob tem se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v ZD Ormož in nato v SB Ptuj.



Policisti so kolesarji izdali plačilni nalog, sestavili bodo pa tudi poročilo pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.