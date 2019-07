Kolesar jo je skupil, avtomobila pobegnila. Ste ju morda videli?

TOLMIN – Policisti postaje Tolmin obravnavajo prometno nesreči s pobegom, ki se je zgodila v nedeljo okoli 14.15 na lokalni cesti v neposredni bližini heliodroma v Tolminu, v kateri je bila ena oseba (kolesar) poškodovana.



Z zbiranjem obvestil je bilo med drugim ugotovljeno, da se je 39-letni gorski kolesar z območja občine Cerkno peljal iz smeri industrijske cone Na logu proti glavni cesti. Ko je pripeljal do levega delno preglednega ovinka, ga je začel prehitevati neznani voznik neznanega osebnega avtomobila tujih registrskih oznak. V tistem trenutku je pravilno iz nasprotne smeri (z glavne ceste) na lokalno cesto zapeljal neznani voznik drugega avtomobila, zaradi česar je neznani voznik tujega osebnega avtomobila, ki je pred tem prehiteval kolesarja, začel zavijati nazaj na svoje smerno vozišče. Zaradi tega je 39-letni kolesar močno zavrl in ob tem padel.



Do stika med kolesarjem in osebnim avtomobilom ni prišlo, obe vozili sta po nesreči odpeljali v smeri vožnje. Kolesar je ob padcu utrpel lahke telesne poškodbe (udarnina v glavo in odrgnine po telesu). Zdravniško pomoč je poiskal v ZD Tolmin, poroča PU Nova Gorica.



Policisti PP Tolmin zaradi razjasnitve okoliščin varnostnega dogodka v cestnem prometu prosijo morebitne očividce, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije, da se zglasijo na PP Tolmin ali pokličejo številko (05)38149 00 oziroma pišejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ). Podatke lahko sporočijo tudi najbližji policijski postaji ali pokličejo 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.