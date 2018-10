KARTELJEVO – Med nadzorom prometa pri Karteljevem, kjer je konec septembra v prometni nesreči umrl voznik mopeda, so policisti v četrtek okoli 11. ure ustavili 58-letnega voznika mopeda, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade.



Ugotovili so, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.



V litru izdihanega zraka so izmerili 1,41 miligrama alkohola.



Moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.