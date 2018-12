Kljub požaru so mirno smučali

ROGLA – Smučarska sezona se zaradi pomanjkanja obilnejših snežnih padavin še ni niti dobro začela, ko so se na Rogli v sredo zvečer spopadli s še eno težavo. Zagorelo je v lesenem prizidku gostinskega lokala Mašin žaga, ki stoji na istoimenski in najbolj priljubljeni točki tega smučarskega središča. Ogenj se je s prizidka razširil na ostrešje, še pred prihodom gasilcev pa so objekt sami začeli gasiti zaposleni. Nato so požar ukrotili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Zreče, Vitanje, Stranice, Gorenje nad Zrečami in Oplotnica. ...

