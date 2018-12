DOBREPOLJE – Ob 13.51 so v Kolenči vasi, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm in Struge nenadno oboleli osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev iz Ljubljane in Ivančne Gorice.



Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.