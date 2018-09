Moški grozil s pištolo, posredovala tudi policija

BREŽICE – Brežiške in krške policiste je operativno-komunikacijski center v četrtek zvečer napotil v gostinski lokal v Brežicah, kjer naj bi 28-letnik grozil s pištolo.



Osumljenca so prijeli in mu zasegli pištolo, ki jo je takoj po dejanju skril, a so jo našli. Kot kaže, gre za plašilno pištolo, a se bodo o podrobnostih še izrekli strokovnjaki za orožje. Povabili so ga na policijsko postajo, po končanem postopku pa ga bodo kazensko ovadili zaradi izrečenih groženj.



Policisti so ga zaradi podobnih dejanj in kršenja javnega reda ter miru v zadnjih letih že nekajkrat obravnavali, poroča PU Novo mesto.