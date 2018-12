Kdo je postavil avto na tire?

PTUJ – Na Zagrebški cesti je v soboto ob 22.34 voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Ptuj so mu pomagali iz vozila, postavili avto na kolesa, odklopili akumulator ter zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka.



Na Pšatski poti v Ljubljani je nekaj po 22. uri gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Pšata-Dragomelj, GB Ljubljana in Podgorica Šentjakob ter požar pogasili. Ogenj je vozilo v celoti uničil.

V naselju Gradiške Laze v občini Šmartno pri Litiji sta ob 21.56 trčili vozili. Gasilci PGD Litija in PGD Kostrevnica so odklopili akumulatorja in oskrbeli ranjenca. Prevzeli so ga reševalci ZD Litija. Zaradi preiskave so gasilci razsvetlili kraj nesreče.



Na črnuškem mostu na Dunajski v Ljubljani sta ob 7.34 trčili osebni vozili. Poleg reševalcev in policije so posredovali gasilci GB Ljubljana, pred prihodom reševalcev oskrbeli ranjenca in zavarovali kraj nesreče.



V soboto ob 2.14 je pri naselju Laze v občini Logatec vlak trčil v osebno vozilo, ki je bilo ustavljeno na železniških tirih. Ob trku je bilo prazno. Vlak je vozilo potiskal okoli 50 metrov po tirih, nato pa ga je stisnilo ob drog železniške infrastrukture ob tirih. Gasilci PGD Dolnji Logatec so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pomagali policistom in delavcem Slovenskih železnic ter s tehničnim posegom vozilo odstranili z železniških tirov ter ga postavili na cesto.



V Tepanjah se je ob 00.34 zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila. Gasilci PGD Slovenske Konjice so pomagali reševalcem, odklopili akumulator in umaknili vozilo na rob ceste. Reševalci iz Slovenskih Konjic so ranjenca odpeljali v celjsko bolnišnico.



Na avtocesti pri Korenitki, pred izvozom Trebnje zahod, so v petek ob 19.26 trčila 4 osebna vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ranjencev in razsvetljevali kraj dogodka. Trebanjski reševalci so 3 ranjence odpeljali v novomeško bolnišnico.



V Biljah sta ob 19.07 trčili osebni vozili. Ranjenca so prepeljali v šempetrsko bolnišnico, gasilci JZ GRD GE Nova Gorica pa so pomagali reševalcem ter policistom, odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite tekočine po vozišču.



Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so v 48 urah zasegli 17 vozil, v treznilnico pa so spravili dva voznika. Zvečer so policiste obvestili o ustavljenem vozilu v križišču iz avtoceste na Zasavski cesti v Šentjakobu, v katerem je moški naslonjen na volan. Opravili so postopek z voznikom, in ta je bil krepko pod vplivom alkohola, saj je napihal 2,29 promila. Postopek je jasen. V poznih večernih urah so idrijski policisti na glavni cesti ustavili 46-letno voznico osebnega avta, ki je napihala 1,73 promila.



Vozila je v času, ko ji je sodišče začasno odvzelo vozniško dovoljenje. Ostala je brez avta, sodnik pa že čaka. Ob 11.30 so mejni policisti v Petišovcih pri izstopu iz države kontrolirali 62-letnega Hrvata, ki je vozil tovorno vozilo s polpriklopnikom. Napihal je 1,44 promila. Zoper tujca so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, kamor so ga tudi privedli. Hrvatu so izrekli 1200 evrov globe, 18 kazenskih točk in enoletno prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja v Sloveniji.