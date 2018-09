Kaj se je zgodilo v Krškem?

KRŠKO – V nedeljo okoli 20. ure se je v Krškem 35-letni voznik osebnega avtomobila zaletel v stanovanjsko hišo na Valvasorjevem nabrežju in se pri tem huje poškodoval (poškodbe glave in več zlomov).



»Okoli 22. ure se je na krški urgenci zglasil 33-letnik, ki naj bi bil sopotnik v vozilu. Z voznikom se niso mogli pogovoriti in so zanj odredili strokovni pregled, da se ugotovi, ali je imel med vožnjo v organizmu kaj alkohola ali drugih prepovedanih snovi, sopotnik pa je kazal očitne znake opitosti. Nekateri indici kažejo, da sta imela že prej prometno nesrečo, po kateri je 35-letnik voznik odpeljal sam naprej do stanovanjske hiše, ki mu je preprečila nadaljnje ogrožanje udeležencev v cestnem prometu,« poroča PU Novo mesto.



O primeru so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko, primer pa še ni zaključen. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče je bil promet oviran do 22.30.