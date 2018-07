Jožefa iz Andrejcev za volanom izdalo srce

Jožef Lanšček je umrl zaradi zastoja srca, ne prometne nesreče. FOTO: Oste Bakal

Gasilci, ki so posredovali pri nesreči v okolici Slovenske Bistrice, so razočarani nad vedenjem voznikov.

Eden od udeležencev nesreče, ki se je pripetila med Slovensko Bistrico in Ptujem, je ostal ukleščen v zmečkanem avtomobilu. FOTO: Pgd Talum KidriČevo

MURSKA SOBOTA – Podobno kot v nesreči, ki se je 22. aprila pripetila zunaj naselja Martjanci in v kateri je umrl 64-letni, obdukcija pa je potrdila, da ne zaradi posledic nesreče, je bilo tudi 24. junija. Soboški policisti so takrat poročali, da se je nezgoda okrog 6.11 pripetila na cesti med Sebeborci in Martjanci. Voznik osebnega avtomobila, 73-letniiz Andrejcev, je pred Martjanci v ovinku, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, zapeljal s ceste, avto se je nato še prevrnil. Ko so prišli policisti in reševalci, mu niso mogli več pomagati. Je pa zdravnik odredil sanitarno obdukcijo za razjasnitev vzroka smrti.»Z Oddelka za patologijo Splošne bolnišnice Murska Sobota smo bili obveščeni, da je bilo s sanitarno obdukcijo ugotovljeno, da je bil vzrok za smrt povzročitelja prometne nesreče zastoj srca,« je sporočila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota.Te dni o mnogo prometnih nesrečah poročajo tudi z drugih policijskih uprav, k sreči pa se nobena ni končala tragično. So se pa kar trije udeleženci ranili, ko sta na regionalni cesti v Radljah ob Dravi trčila osebni avto in motorist. Enega od ranjencev so reševalci odpeljali na zdravljenje v slovenjgraško bolnišnico, dva pa so oskrbeli na kraju dogodka.Huda prometna nesreča se je v ponedeljek pripetila tudi med Slovensko Bistrico in Ptujem, pri izvozu za Kidričevo. Trčila sta osebna avtomobila, trk pa je bil tako silovit, da je eden od udeležencev ostal ukleščen v zmečkani pločevini, od koder so ga morali s tehničnim posegom rešiti gasilci. So pa imeli gasilci veliko težav z dostopanjem do prizorišča nesreče. Kot so na družabnem omrežju razočarani nad kulturo slovenskih voznikov zapisali člani PGD Talum Kidričevo, ki so poleg članov PGD Slovenska Bistrica in Ptuj odšli na intervencijo, so jim mnogi vozniki oteževali delo.»Danes so naši vozniki zaradi nerazumljivega vedenja preostalih voznikov, ki obračajo v koloni in med tem še telefonirajo, porabili veliko energije, da so prispeli na kraj nesreče,« so zapisali in voznike pozvali, naj, ko se zgodi prometna nesreča, ostanejo v vozilih in jih ne obračajo, saj »ko pride eno intervencijsko vozilo, jih bo zagotovo še več«.