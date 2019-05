Na Dobu upor, kot ga še ni bilo?

Ukrenite kaj, preden bo prepozno. Opozorili smo vas še pravi čas!

Zelo jezni zaporniki grozijo z uporom na Dobu. foto: Igor Mali

Bojan Majcen vse očitke iz anonimke odločno zavrača. FOTO: Igor Mali

Domnevna spolna zloraba

Samo Tadin prestaja 30-letno zaporno kazen. FOTO: Marko Feist

MIRNA – Se v največjem slovenskem zaporu Dob obeta upor, kot ga še ni bilo? Takšno vprašanje se zastavlja ob branju anonimke, ki so jo pravosodni ministriciposlali podpisani Zelo jezni zaporniki. »Med nami je veliko takih, ki ne bodo trpeli v nedogled to trpljenje, in bomo vzeli stvari sami v roke, če ne boste nič ukrenili. In to kmalu, ker nam je tega dovolj in nismo tukaj, da nas dodatno maltretirajo,« ji sporočajo. Še posebno jih moti nekdanji vodja zaporov Dob in zdajšnji prvi mož Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je na tem mestu nasledilpo njegovi razrešitvi.»Ko je bil na Dobu mali upor zaradi terorja paznikov, je Majcna reševal Podržaj, da so premestili nekaj obsojencev drugam, ker bi že takrat gorelo. Povezani smo zaprti iz vseh zaporov in povsod vidimo isto – vzgojniki so odrinjeni na stran in harajo ter o vsem odločajo pazniški šefi in šefiči. In skupaj se bomo dvignili!!! Če ne bo ukrepov, bomo obvestili tudi vse medije in politike. Takrat ne bo več izgovorov! Ukrenite kaj, preden bo prepozno. Opozorili smo vas še pravi čas!!« so jasni avtorji anonimke.Uvodoma sicer zapišejo, da svojih imen ne želijo izdati, saj bi bili tako še bolj izpostavljeni. Majcen, ki je bil nekoč policist, pa naj bi, kot nadaljujejo, za »večino šefov« na Dobu postavil svoje ljudi, ki delajo enako kot on. »Govorijo, da nam hočejo pomagati. V resnici pa nas gledajo kot izmečke in manjvredne ljudi, če to sploh še smo. Vse gradijo na varnosti z nadzorom, orožjem, pendreki.«Majcen naj bi enemu od pravosodnih policistov dovolil, »da muti z mobiteli in obsojenci, kar je prepovedano«. Ko pa je to prišlo na dan, je bil ta kazensko premeščen v drug zavod. No, nepravilnosti naj bi se dogajale še naprej: »Da o dogodkih na zavodskem vrtu ne govorimo. Na njem delajo naši sotrpini, veliko pridelkov se zgubi, ker jih odnašajo ven. Pa ne obsojenci!«Teror paznikov, ki jih, kot še dodajo, ščiti Majcen, »ima konec inni kar tako napadel paznika – dolgo se je kuhalo, ker so zganjali nad njim teror«. Zelo jezni zaporniki so imeli ​v mislihTadina, ki na Dobu zaradi umora ljubljanskega policista in poskusa umora njegovega sodelavca 4. julija 2015 na Ižanski cesti med Ljubljano in Igom prestaja 30-letno zaporno kazen. Januarja letos pa je poskrbel še za omenjeni incident, v katerem je bil lažje ranjen pravosodni policist.Okoli poldneva, 21. januarja, sta pravosodna policista izvajala obhod. V Tadinovi celici na zaprtem oddelku sta med rutinskim pregledom našla pokrovček, za katerega sta sklepala, da pripada USB-modemu. Zahtevala sta, da jima ga izroči, kar je tudi storil, in sledil je obvezen ukrep odvzema računalnika. »Ves ta čas je bil obsojenec miren, mirno je sprejel tudi ukrep. Ko pa je pravosodni policist, ki je bil v sobi, zapuščal prostor, je pograbil kuhinjski nož in mu ga zabodel v hrbet, nato pa še enkrat,« je dejal tedanji direktor zapora na Dobu Majcen.In kako na očitke odgovarjajo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij in na pravosodnem ministrstvu? Na slednjem so nam potrdili, da so anonimko prejeli in vse očitke v njej, tako kot vedno, tudi skrbno proučili. »Če bi se navedbe izkazale za utemeljene, bi ukrepali skladno s pristojnostmi,« so nam še odgovorili.Da so vsi očitki na račun v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojana Majcna neupravičeni, pa so nam zatrdili na upravi. »Tako v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob kot v drugih zavodih je pri vodstvenih in drugih delavcih ključno njihovo strokovno opravljanje dela. Očitki, ki jih izpostavljajo avtorji pisma na račun vodstva zavoda Dob, so neutemeljeni. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij ocenjujemo, da so varnostne razmere v naših zaporih, ob upoštevanju vsakokratnih varnostnih tveganj, ustrezne.«Na upravi so komentirali tudi zapis o domnevni spolni zlorabi dekleta v Prevzgojnem domu Radeče, za katero naj bi bil odgovoren eden od tamkajšnjih pravosodnih policistov. O tem smo v Novicah že pisali decembra lani. Poudarili so, da so primer takoj predali policiji. Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij pa je opravil razgovore, v katerih so preverili navedbe oseb, povezanih z domnevnim dogodkom. »Želimo poudariti, da navedbe o domnevnem nedopustnem ravnanju naših zaposlenih obravnavamo zelo resno. Če se izkažejo za utemeljene, sledijo ustrezne sankcije. Nesprejemljivega ravnanja zaposlenih ne toleriramo. Dodajamo, da v omenjenem primeru še nimamo ugotovitev preiskave pristojnih organov, zato tudi ne moremo podati zaključkov.«