Jemal podkupnino, na sodišču pogorel

Florijan Gašperin še čaka na novo sojenje v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik

Gašperin za 36 dni pripora ni dobil odškodnine. FOTO: Boštjan Fon

Brez odškodnine

3 leta zapora je dobil zaradi jemanja podkupnine.

LJUBLJANA –, ki je v zameno za podkupnino voznikom vozil, ki niso bila tehnično brezhibna, pogledal skozi prste in jih spustil čez tehnični pregled, do zadnjega bije bitko s slovenskimi sodišči. Tokrat gre za njegove stare grehe. Še tiste iz časa, ko je bil vodja poslovalnice AMZS Lesce. Na koncu ga je zaradi tega doletela triletna zaporna kazen. Slovenski javnosti je nato večkrat potožil, da se mu godi krivica, ker da mora za tistih pičlih 200 evrov, kolikor je nabral s podkupninami, za rešetke. Zato se je odločil, da bo poskušal kazen razveljaviti na vrhovnem sodišču.Prepričan je namreč bil, da kot kontrolor tehničnih pregledov ni imel lastnosti uradne osebe in da opravljanje tehničnih pregledov ni uradno, ampak strokovno tehnično dejanje. A vrhovno sodišče je odločilo, da je imel Gašperin kot kontrolor lastnost uradne osebe, ki jo je črpal iz družbi AMZS podeljenega javnega pooblastila in z njo sklenjenega delovnega razmerja, v okviru katerega je na podlagi opravljenega izpita za kontrolorja tehničnih pregledov po predpisanem postopku opravljal tehnične preglede vozil in izdajal uradne listine, s tem pa opravljal uradna dejanja. Njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti je tako zavrnilo. Enako kot v primeru soobsojenegain. Prvi se bo tako moral sprijazniti z enotno sedemmesečno pogojno zaporno kaznijo, drugi pa z enotno 11-mesečno zaporno kaznijo (pri obeh je šlo za zlorabo položaja uradne osebe ali uradnih pravic).Edini, ki je na vrhovnem sodišču zmagal v tej zadevi, če lahko tako rečemo, pa je. Obsojen je bil pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (mesec in 15 dni pogojne zaporne kazni). Sodniki so namreč ugotovili, da bi moral biti obtoženi Žemlja vabljen na pritožbeno sejo višjega sodišča, saj bi njegova navzočnost pripomogla k razjasnitvi stvari. Vrhovni sodniki so celotno zadevo vrnili na višje sodišče v Ljubljani. To pa je 5. septembra letos pritožbi zagovornika Janeza Žemlje ugodilo in izpodbijano sodbo glede njega vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.Gašperina sicer na ljubljanskem okrožnem sodišču še vedno čaka sojenje, ker naj bi predlani s soobtoženimi v zadevi Podkupljivi tehnični pregledniki v zameno za podkupnino potrjeval brezhibnost vozil, čeprav niso bila brezhibna. V rokah pa od konca lanskega leta že ima sodbo ljubljanskega okrajnega sodišča, ki mu ni priznalo za 7852,97 evra odškodnine zaradi 36 dni pripora od 9. novembra do 14. decembra 2010, ki naj bi bil, kot je bil prepričan, neupravičen oziroma nezakonit. V tem obdobju je proti njemu potekala preiskava zaradi njegovih grehov v poslovalnici AMZS v Lescah. Sodišče je menilo, da mu odškodnina za nepremoženjsko škodo ne pripada, saj mu je bil pripor v celoti vštet v izrečeno kazen.