Jean Mark vlomil v gostišče in prespal

KRŠKO – Čeprav je Jean Mark Perko sprva trdil, da se ne spominja, da bi pred dvema letoma in pol z Leonom Lobetom na Čatežu ob Savi vlomil v stavbo nedanje vrtnarije Agraria – spominjal naj bi se le, da je sedel na klopci in bruhal, saj je spil osem piv in žgane pijače –, je nato le priznal, da sta s pajdašem temeljito preiskala prostore ter odnesla prenosni računalnik z miško in polnilnikom, tri škatlice cigaret Marlboro, Petrolovo kartico za tankanje in 230 bonov za malico ter tako družbo Terme Čatež oškodovala za 1220 evrov.



Perko je še pred obravnavo poravnal polovico škode v višini 660 evrov. Drugo polovico bo moral, če mu bodo kaznivo dejanje dokazali, plačati Lobe. Perku je sodišče prisodilo še 10 mesecev zaporne kazni, ki jo bo odslužil s 600 urami dala v splošno korist. Še šest kaznivih dejanj Leon Lobe ima poleg tega vloma menda na vesti še šest kaznivih dejanj, ki jih je storil v le nekaj februarskih dneh. Že naslednjo noč naj bi namreč na Čatežu ob Savi ukradel moško kolo, vredno 250 evrov, v isti noči pa z okenske police gostišča Budič na Čatežu ob Savi vzel ključ, ki je čakal na šoferja tovornjaka, ki je nameraval v gostišču prenočiti. Lobe je na postelji, ki je čakala šoferja, tudi prespal in nato gostišče zapustil s ključi v žepu.



Naslednjo noč je v Brežicah ukradel 20 let star avto renault megane in se z njim odpeljal domov v Spodnjo Slivnico. Teden za tem je na policijski postaji Grosuplje prijavil, da mu je nekdo ukradel avto renault megane, ki da mu ga je deset dni pred tem v popravilo pripeljal znanec, čigar imena ni poznal, vsi pa so ga klicali Diesel Power. A ker naj bi ga v resnici torej sam ukradel, je bil obtožen še krive ovadbe. Za nameček je Lobe poskušal spraviti v obtok pet ponarejenih bankovcev po 50 evrov z isto serijsko številko, na koncu pa na bencinskem servisu Zaloke še tri enake z enako serijsko številko.



Sodni izvedenci se zdaj ukvarjajo z vprašanjem, ali je bil Lobe – na prvo sojenje so ga pripeljali iz enote za forenzično psihiatrijo, kjer bi moral odsedeti še pet mesecev – v času vlomov prišteven ali ne. Prvi je ugotavljal, da ni bil sposoben razumeti in obvladovati svojih dejanj, novopostavljeni izvedenec psihiatrične stroke pa je menil nekoliko drugače. Sojenje še ni zaključeno.