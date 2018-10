Je bil na fuzbalski tekmi tudi domnevni morilec?

TIŠINA – Že včeraj smo v Slovenskih novicah poročali o tragičnem dogodku, ki se je v nedeljo popoldne zgodil v naselju Tišina, kjer so odkrili umorjeno žensko in moškega – zadnji je očitno storil samomor, a se še vedno ni nič premaknilo. Pravzaprav se morebiti je, a preiskovalci še molčijo. Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš nam je zatrdila, da temeljita preiskava dogodka še vedno poteka, in šele ko bodo znana vsa dejstva, jih bodo posredovali javnosti. Tudi preiskovalna sodnica Natalija Pavlič Goldinskij, ki je sicer podpisala temeljito preiskavo kraja dogajanja in nepremičnin domnevnega morilca in ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.