Izsilil mu je prednost in vanj trčil, tega pa je vrglo v tovornjak

SOLKAN – Danes ob deveti uri zjutraj so prometni policisti obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v semaforiziranem križišču v Solkanu (solkanska obvoznica) in v kateri so bila udeležena tri vozila - dva osebna avtomobila in tovorno vozilo s priklopnikom.



Ugotovljeno je bilo, da je 56-letni voznik osebnega avtomobila vozil po solkanski obvoznici proti križišču za Lokve in zavijal levo proti Solkanu. Pri tem je izsilil prednost 75-letnemu vozniku avtomobila, ki je pripeljal po t. i. Soški cesti iz smeri naselja

Plave ter vozil naravnost proti Novi Gorici. Med njunimi vozili je prišlo do trčenja, pri čemer je vozilo 75-letnega voznika odbilo v tovorno vozilo s priklopnikom, ki ga je vozil 28–letni voznik.



V prometni nesreči sta bila oba voznika osebnih avtomobilov lažje telesno poškodovana. Pozneje so reševalci NMP ZD Nova Gorica 75-letnega voznika z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, prav tako je bil v bolnišnico napoten 56-letni udeleženec nesreče. Prometni policisti so povzročitelju prometne nesreče zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog. Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nudili tudi gasilci JZ GRD GE Nova Gorica.