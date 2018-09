Izrekel je srhljive besede, policija ga je odpeljala

BREŽICE – Policisti so v ponedeljek zvečer posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Brežicah.



V postopek se je začel vmešavati vidno opiti 49-letnik, ki je obenem še žalil policiste in stranko, s katero so se policisti pogovarjali, med drugim je tudi grozil, da jih bo pobil. Ker ukazov policistov ni upošteval in se ni pomiril, so se odločili, da ga pridržijo. Ko je bil že v intervencijskem vozilu, je pristopil še njegov 24-letni sin in začel groziti policistom, ki so vodili postopek, da ve, kje stanujejo in da bodo že videli.



Tudi sin je bil v podobnem stanju kot oče in ni upošteval ukazov policistov, naj se pomiri, zato so tudi njega odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Tudi tam je mlajši še kar naprej grozil, da bodo policisti že videli svoje in da jih bo zmanjkalo.



Starejši bo dobil plačilni nalog za več kršitev javnega reda in miru, mlajšega pa bodo tudi kazensko ovadili zaradi groženj policistu, poroča PU Novo mesto.