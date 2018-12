Izrek sodbe poslušal le en ropar

CELJE – Denis Mihalić in Aleksander Levec, dva od četverice sedemčlanske hudodelske združbe, sta že pred roparskimi pohodi od novembra lani do konca januarja letos stopila na kriva pota, zaradi tega bosta morala za zapahi preživeti vsak po tri mesece dlje, kot sta se pogodila s tožilstvom. Denis Mihalić 14 let in devet mesecev, Aleksander Levec pa devet let in 10 mesecev.



Obema je obtožnica očitala sodelovanje pri vseh štirih brutalnih ropih, vodja kriminalne združbe naj bi bil Anže Jelen, ki edini krivde ni priznal. Prav Jelen naj bi se predhodno dodobra pozanimal o družinah, ki so jih brutalni roparji izbrali za tarče. Po večini je šlo za dobro situirane družine, ki so doma hranile tudi večje vsote gotovine pa tudi vrednejši nakit, celo zlate palice in razne spominske zlatnike.



Ropi so bili vselej izvedeni podobno, v večernih urah, ko je bila običajno doma vsa družina. Pri vratih je pozvonila komaj 17-letna K. D., ko jih je nekdo od domačih odprl, pa so v hiše izza vogalov planili drugi člani združbe, vsi z maskirnimi kapami čez glavo, zgolj z izrezi za oči, in začeli ustrahovati, groziti in tudi pretepati lastnike, ki so se jim poskušali upreti. Najbolj neusmiljen je bil Denis Mihalić, ki je v Veliki Pirešici ustrelil proti psički pasme nemška doga in ji prestrelil tačko, pri tem pa se je naboj odbil in ogrozil še člane družine, tudi otroke, zato mu je obtožnica med drugim očitala povzročitev splošne nevarnosti. V Gorici pri Šmartnem pa je lastnika s pištolo udaril in mu zlomil nos, pozneje pa pištolo repetiral celo tik ob glavi otroka.



Sodnica Natalija Drev Mijošek je v obrazložitvi sodbe, ki jo je poslušal le Denis Mihalić, spomnila, da so bili vsi roparji zelo nasilni in se niso ozirali na starost žrtev. Najstarejši oškodovanec, ki so mu zlomili rebra, je bil namreč star 75 let, najmlajša je bila dojenčica, ki jo je na rokah držala ena od oškodovank v Veliki Pirešici. »Niti predstavljati si ne moremo, kakšno grozo so preživljali,« je dejala sodnica, ki je še dvema članoma združbe Leonu Mihaliću in Simeunu Filipoviću izrekla kazni, ki jih je zanju predlagalo tožilstvo.