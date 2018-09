Izganjalke urokov Mirsade Alimanović niso poslali v arest

LJUBLJANA –Iz naivnic, ki so bile v hudih osebnih stiskah in dovzetne za take neumnosti, kot je črna magija, je 33-letna bosanska Rominja Mirsada Alimanović, ki se jim je predstavljala kot Fatima, izpulila 80 tisočakov. Nosile so ji denar in nakit, Fatima pa jim je obljubljala, da bo kot odganjalka magije predmete in bankovce očistila negativne energije, potem pa jim bo vse skupaj vrnila. ...