Izbruhnil peklenski ogenj, na zimo ostali brez strehe nad glavo

Nekaj minut po polnoči je v Novincih v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah zagorela nenaseljena starejša stanovanjska hiša. Kljub hitremu odzivu gasilcev PGD Vitomarci, Biš in Cerkvenjak je hiša zgorela v celoti. V požaru ni bil nihče poškodovan. Materialna škoda je nestrokovno ocenjena na 45.000 evrov.Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je do požara prišlo v kurilnici na starejši peči centralne kurjave na olje. Od tam se je požar razvil in razširil na ostrešje kurilnice, nato pa še na ostrešje stanovanjske hiše. Sum storitve kaznivega dejanja je izključen, zato bodo policisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu.Ob 2.28 pa je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Sajevcu v občini Ribnica. Požar, ki je ostrešje v celoti uničil, je pogasilo 52 gasilcev iz PGD Ribnica, Bukovica, Dolenja vas, Dolenji Lazi in Jurjevica. Na požarišču so bili tudi policisti, predstavniki civilne zaščite in župan. Med gašenjem se je lažje poškodoval gasilec, poroča PGD Ribnica.