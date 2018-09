Iz vozila potegnili mrtvo osebo

VIPAVA – V soboto ob 23.32 je na regionalni cesti Vipava–Razdrto, občina Vipava, osebni avto zapeljal s cestišča in obstal na strehi pod cesto.



Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina, PGD Postojna in Razdrto, ki so s tehničnim posegom iz vozila izvlekli mrtvo osebo, vozilo postavili na kolesa in ga z avtodvigalom dvignili na cesto, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine, policiji, pogrebni službi in vlečni službi, poroča uprava za zaščito in reševanje.