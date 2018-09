LJUBLJANA – V sredo okoli 18.30 so policiste obvestili o roparski tatvini v trgovini na območju Polja.



Po zbranih obvestilih so ugotovili, da je neznani storilec v trgovini izvršil tatvino več pločevink tunine v vrednosti okoli 300 evrov. Ko je zapuščal trgovino, ga je na to opozoril prodajalec, moški pa je zbežal. Prodajalec je stekel za njim, tat pa mu je med begom zagrozil, zato se je prodajalec ustavil, neznani storilec pa je zbežal, poroča PU Ljubljana.