Iskre vroče zlitine so ga opekle po glavi in hrbtu

NOVA GORICA – Policisti iz Nove Gorice so v enem od podjetij na Goriškem obravnavali nesrečo pri delu, v kateri se je lažje poškodoval 28-letni delavec, državljan Makedonije.



Ugotovili so, da je opravljal nadzor pri pobiranju vzorcev in stal poleg posode z zlitino. Zatem je drugi delavec z viličarjem pripeljal novo zlitino in jo zlil v posodo, pri tem pa ni opazil 28-letnika, ki se je tam nahajal, pa se ne bi smel, saj bi se moral od posode pred tem umakniti.



Pri zlivanju so iskre vroče zlitine 28-letniku povzročile lahko telesno poškodbo, in sicer površinske opekline po hrbtu in delu glave.



Oskrbeli so ga v šempetrski bolnišnici.



O nesreči so obvestili pravosodne organe in pristojno delovno inšpekcijsko službo. Novogoriški policisti so tujo krivdo izključili in bodo o primeru s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.