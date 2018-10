KRANJ – Policija je sporočila, da preklicujejo iskanjeiz Kranja, ker je bilo v Begunjah na Gorenjskem, kjer je bil tudi nazadnje viden, najdeno njegovo okostje. Na njem ni bilo posebnosti in poškodb, obvešča PU Kranj.Resnik je bil pogrešan od 30. avgusta 2016 , ko so tedaj ‎78-letnika nazadnje opazili v Begunjah na Gorenjskem. Takrat so zapisali, da si je pri hoji pomagal s palico.