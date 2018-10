Išče ga policija: S pištolo grozil bančni uslužbenki

MIRNA – Neznani moški je včeraj ob 16.50 poskušal oropati banko na Mirni. Od uslužbenke je zahteval, da mu izroči denar, v roki pa je držal predmet, podoben pištoli. Uslužbenka mu denarja ni izročila, še pred prihodom policistom pa je s kraja dogodka pobegnil.



Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov, je bil moški visok okoli 180 cm, močnejše postave, oblečen v siva športna oblačila, na glavi je imel kapo.



V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.