Hudo poškodovana: tovornjak jo je povozil pri pokopališču

CELJE – Na Teharski cesti je včeraj dopoldne 51-letni voznik tovornega vozila med vzvratno vožnjo povozil 79-letno peško.



Peška je izredno hudo poškodovana, poroča PU Celje.



»Glede na to, da do dogodka ni prišlo na javni prometni površini, pač pa na pešpoti, ki je sicer z zapornico zaprta za vozila, včeraj pa so jo uporabljali zaradi izvajanja gradbenih del na pokopališču, primer preiskujemo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« so še zapisali v sporočilu za javnost.