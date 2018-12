Huda nesreča na smučišču Cerkno

CERKNO – V nedeljo okoli 12.30 je na progi Počivalo na smučišču Cerkno sam padel in se poškodoval 45-letni smučar, državljan Republike Južna Afrika.



Slednji je pri padcu padel na smučarsko palico in se predvidoma huje poškodoval (sum zloma reber). Poškodovancu so na kraju nudili prvo pomoč in ga nato z reševalnim vozilom NMP ZD Idrija odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti PP Idrija so glede na dosedanja ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili, so sporočili s PU Nova Gorica.