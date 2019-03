Huda poškodba dveh otrok na smučišču v Cerknem

CERKNO – Policisti so v ponedeljek obravnavali dve nesreči na smučišču v Cerknem. Huje sta se poškodovala dva otroka. Mlajša smučarka je okoli 9.15 smučala na progi Brdo in med smuko izgubila ravnotežje. Pri padcu je po poročanju PU Nova Gorica utrpela hude poškodbe. Reševalci so jo oskrbeli pomoč, nato pa je bila s helikopterjem prepeljana na zdravljenje v bolnišnico na Jesenice. Policisti so v zvezi s padcem smučarke tujo krivdo izključili.



Čez uro in pol se je na isti progi huje poškodoval še en otrok. Najprej so ga odpeljali v ZD Idrija, od tam pa so ga napotili v ljubljanski klinični center. Tujo krivdo so izključili.